Un dato da armi da fuoco - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GITTATA

Significato/Curiosità : Un dato da armi da fuoco

Un dato di gittata in ambito delle armi da fuoco rappresenta la massima distanza che un proiettile può percorrere in linea retta dopo essere stato sparato. Questo parametro cruciale influisce sull'efficacia e la precisione dell'arma. La gittata è influenzata da vari fattori, tra cui la velocità iniziale del proiettile, la forma del proiettile stesso, la resistenza dell'aria e la potenza della carica propellente. Le armi da fuoco con maggiore gittata sono solitamente utilizzate per scopi militari o di cecchini, mentre armi con gittata più breve sono preferite per la difesa personale o l'uso in ambienti urbani.

