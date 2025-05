Una misura da poco nei cruciverba: la soluzione è Centimetro

CENTIMETRO

Curiosità e Significato di "Centimetro"

Il centimetro è un'unità di misura di lunghezza del sistema metrico-decimale, equivalente a un centesimo di metro. È comunemente utilizzato per misurare piccole distanze o dimensioni, rendendolo una misura da poco rispetto a unità più grandi come il metro o il chilometro.

Come si scrive la soluzione: Centimetro

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

