La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Richiede belle voci' è 'Opera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERA

Curiosità e Significato di "Opera"

L'opera è una forma di arte teatrale che unisce musica, canto e recitazione. Distinta per le sue grandi composizioni e le esibizioni vocali, richiede cantanti di talento, noti per le loro belle voci, per interpretare emozionanti storie su melodie orchestrali. È un'esperienza culturale ricca e coinvolgente.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

