CABINATI

Curiosità e Significato di "Cabinati"

Cabinati si riferisce a imbarcazioni da diporto dotate di una cabina chiusa, che offre riparo e comfort durante la navigazione. Questi natanti sono progettati per il tempo libero e possono variare in dimensioni e stili, consentendo attività ricreative come la vela, la pesca e le crociere.

Un garage per natanti
Natanti che a una data velocità emergono del tutto
Un natante da diporto
Imbarcazioni da diporto azionate da remi o pedali
Pianta acquatica a foglie natanti

