Pianta acquatica a foglie natanti - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NINFEA

Significato/Curiosità : Pianta acquatica a foglie natanti

La ninfea è una pianta acquatica caratterizzata da foglie natanti che galleggiano sulla superficie dell'acqua. Queste foglie hanno una forma arrotondata e sono sostenute da fusti lunghi e robusti che emergono dal fondo dell'acqua. Le foglie sono solitamente di colore verde intenso e hanno una struttura cerosa che le rende impermeabili all'acqua. Le ninfee producono anche bellissimi fiori che sbocciano sopra la superficie dell'acqua. I fiori sono generalmente grandi e appariscenti, con petali bianchi o colorati e numerosi stami. Queste piante sono spesso considerate simboli di bellezza e tranquillità e sono molto apprezzate in giardini acquatici e stagni decorativi.

