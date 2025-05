Gigantesco colossale nei cruciverba: la soluzione è Titanico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gigantesco colossale' è 'Titanico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TITANICO

Curiosità e Significato di "Titanico"

Hai risolto il cruciverba con Titanico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Titanico.

Titanico deriva dal termine titani, esseri mitologici di grande forza e dimensione. In senso figurato, indica qualcosa di eccezionalmente grande, imponente o straordinario. Viene spesso utilizzato per descrivere progetti, eventi o caratteristiche che superano le aspettative per grandezza o importanza.

Come si scrive la soluzione: Titanico

Hai davanti la definizione "Gigantesco colossale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

