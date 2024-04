La Soluzione ♚ Colossale smisurata

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIGANTESCA

Curiosità su Colossale smisurata: La statua colossale di costantino i, opera composita in marmo e bronzo dorato, fu una delle opere più importanti della scultura romana tardo-antica, alta... La lunga marcia (S, chángzhengP) fu una gigantesca ritirata militare intrapresa dall'Armata Rossa Cinese del Partito comunista (solo in seguito chiamato Esercito Popolare di Liberazione) per ritirarsi, nel 1934, dalle quinte campagne di accerchiamento da parte delle truppe del Kuomintang agli ordini di Chiang Kai-shek. L'esercito impiegò 370 giorni (dal 16 ottobre 1934 al 22 ottobre 1935) per passare dal Jiangxi allo Shaanxi e per percorrere circa 12.000 km tra altopiani aridi, montagne prive di strade, cime innevate e fiumi imponenti come il Chang Jiang, il tutto continuando a combattere per aprirsi la strada.

