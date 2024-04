La definizione e la soluzione di 9 lettere: Gigantesco ciclopico. COLOSSALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il termine franco-tedesco colossal (pronuncia francese [klsal]) o kolossal (pronuncia tedesca [kol'sal]), che tradotto in italiano significa "colossale", viene usato soprattutto in Italia per indicare un film (e, per estensione, anche uno spettacolo in genere) svolto con grande impiego di mezzi e partecipazione di attori; la maestosità investe anche le scenografie, gli effetti speciali e il lancio pubblicitario. Per le pellicole di questo tipo, inoltre, vengono investite ingenti somme di denaro e vengono messi in campo notevoli sforzi organizzativi. Sono attesi, pertanto, grandi successi di pubblico a livello nazionale e internazionale ...

colossale m e f sing (pl.: colossali)

delle dimensioni di un colosso, enorme, anche in senso figurato è un ponte colossale

ha preso una cantonata colossale

Sillabazione

co | los | sà | le

Pronuncia

IPA: /kolos'sale/

Etimologia / Derivazione

da colosso, dal latino colossus e dal greco ss

Sinonimi

ciclopico, enorme, epico, gigantesco, grandioso, immane, immenso, imponente, iperbolico, madornale, mastodontico, pachidermico, poderoso, smisurato, sovrumano, spropositato, titanico

Contrari