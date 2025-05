È famoso il suo sventurato amore per Eloisa nei cruciverba: la soluzione è Abelardo

Home / Soluzioni Cruciverba / È famoso il suo sventurato amore per Eloisa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È famoso il suo sventurato amore per Eloisa' è 'Abelardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABELARDO

Curiosità e Significato di "Abelardo"

La parola Abelardo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abelardo.

Abelardo è un filosofo e teologo medievale noto per la sua straordinaria intelligenza e il suo tumultuoso amore per Eloisa, una giovane allieva. La loro relazione appassionata è diventata leggendaria, simbolo di amore tragico e sacrificio, e ha influenzato profondamente la letteratura romantica successiva.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È famoso il suo ciclo della termodinamicaÈ famoso il suo MagnificatÈ famoso il suo PalioEra famoso il suo ColossoIl suo più famoso sobborgo è Hollywood

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Abelardo

Hai davanti la definizione "È famoso il suo sventurato amore per Eloisa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

B Bologna

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T D K A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DAKOTA" DAKOTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.