È famoso il suo ciclo della termodinamica - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CARNOT

È rinomato il ciclo termodinamico di Carnot, sviluppato dal fisico francese Sadi Carnot. Questo modello concettuale rappresenta un'ideale macchina termica reversibile, spesso considerato come il limite massimo dell'efficienza termodinamica per qualsiasi processo di conversione di calore in lavoro. Il ciclo di Carnot consiste in quattro fasi: isoterma di calore assorbente, espansione adiabatica, isoterma di calore cedente e compressione adiabatica. La comprensione di questo ciclo ha contribuito alla formulazione delle leggi della termodinamica e ha fornito una base per valutare le prestazioni di motori e sistemi di raffreddamento. Il ciclo di Carnot rimane un concetto fondamentale nell'ingegneria termica e nell'analisi delle macchine termiche.

