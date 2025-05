L Eva top model ceca che presentò Sanremo nei cruciverba: la soluzione è Herzigova

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L Eva top model ceca che presentò Sanremo' è 'Herzigova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HERZIGOVA

Curiosità e Significato di "Herzigova"

Approfondisci la parola di 9 lettere Herzigova: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Eva Herzigová è una celebre top model ceca, nota per la sua carriera internazionale nella moda e per i suoi ingaggi in campagne pubblicitarie di grandi marchi. Ha anche ricoperto il ruolo di presentatrice del Festival di Sanremo, un'importante manifestazione musicale italiana.

Come si scrive la soluzione: Herzigova

Non riesci a risolvere la definizione "L Eva top model ceca che presentò Sanremo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

H Hotel

E Empoli

R Roma

Z Zara

I Imola

G Genova

O Otranto

V Venezia

A Ancona

