Shayk top model - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : IRINA

Significato/Curiosità : Shayk top model

Irina Shayk è una rinomata top model russa, celebre per la sua straordinaria bellezza e carriera internazionale nel mondo della moda. Nata nel 1986, ha iniziato a guadagnare notorietà come volto di marchi di moda e passerelle di alta classe. La sua presenza magnetica e lo sguardo penetrante l'hanno resa una figura iconica nelle campagne pubblicitarie e sulle copertine delle riviste di moda di tutto il mondo. Oltre alla sua carriera di modella, Shayk è diventata un simbolo di stile e glamour, collaborando con importanti designer e partecipando a eventi di rilievo nell'industria.

