Un affascinante attrice ex- top model - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CAROL ALT

Hollywood, 14 marzo 1975), è stata un'attrice e modella statunitense. terzogenita di walter marrenner, di origine irlandese, ex imbonitore di trasporti a coney... carol alt, all'anagrafe carol ann alt (new york, 1º dicembre 1960), è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense. nasce a flushing, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

