La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Costruite in verticale' è 'Erette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERETTE

Curiosità e Significato di "Erette"

Approfondisci la parola di 6 lettere Erette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

ERETTE è il participio passato del verbo erigere, che significa costruire o alzare qualcosa in verticale. Nella definizione Costruite in verticale, si fa riferimento a strutture o oggetti eretti, come edifici o monumenti, che sono stati progettati per sollevarsi verso l'alto.

