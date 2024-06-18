Costruite erette

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Costruite erette' è 'Edificate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDIFICATE

Perché la soluzione è Edificate? Le strutture che si ergono verticalmente sono considerate edifici, caratterizzati da una costruzione eretta e stabile. Queste strutture, spesso destinate ad ospitare persone o attività, si distinguono per la loro forma e funzione. La loro progettazione richiede attenzione a diversi aspetti tecnici e strutturali per garantire sicurezza e durabilità nel tempo. La presenza di edifici nelle città e nei paesaggi sottolinea l'importanza di un’architettura funzionale e sostenibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costruite erette". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Costruite erette nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Edificate

La soluzione associata alla definizione "Costruite erette" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costruite erette" conferma che la soluzione 'Edificate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Edificate

E Empoli D Domodossola I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costruite erette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Edificate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Costruite su uno sbaglioFurono erette sul CalvarioCostruite in verticale