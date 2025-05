Confezione per farmaci in pillole nei cruciverba: la soluzione è Blister

Home / Soluzioni Cruciverba / Confezione per farmaci in pillole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confezione per farmaci in pillole' è 'Blister'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BLISTER

Curiosità e Significato di "Blister"

La parola Blister è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Blister.

Un blister è una confezione di farmaci in pillole, composta da piccole celle trasparenti di plastica, che contengono i medicinali. Ogni cella è sigillata da un foglio di alluminio o plastica, proteggendo le pillole e rendendole facilmente identificabili e pratiche da dosare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una confezione per farmaci in pilloleComune confezione per pillole medicinaliUna confezione di carte da giocoSi combatte prendendo farmaci vasocostrittoriSono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Blister

Hai davanti la definizione "Confezione per farmaci in pillole" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D A V E R C I E T N E A N A L I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LA NASCITA DI VENERE" LA NASCITA DI VENERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.