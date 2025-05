Un pedale dell autista nei cruciverba: la soluzione è Freno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pedale dell autista' è 'Freno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRENO

Curiosità e Significato di "Freno"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Freno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Freno.

Il freno è un dispositivo utilizzato nei veicoli per ridurre la velocità o fermare il movimento. Azionato dal pedale del freno, consente all'autista di controllare la velocità del veicolo in modo sicuro, intervenendo su sistemi meccanici o idraulici per generare resistenza.

Come si scrive la soluzione: Freno

Stai cercando la risposta alla definizione "Un pedale dell autista"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

