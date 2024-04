La definizione e la soluzione di 7 lettere: L autista controlla quello dell olio. LIVELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il termine livello deriva dalla parola latina libellus, a sua volta originata da libella, dimensione di una libra (bilancia). Significa il grado di elevazione di una linea o di un piano rispetto ad una superficie orizzontale di riferimento. In senso più generale, può significare una condizione, un grado, raggiungibili in vari modi. In ambito enciclopedico il termine può assumere i seguenti significati: Livello – strumento usato in tecnologia e geodesia per controllare l'orizzontalità di una linea Livello – tipo di contratto agrario diffuso in Italia nel Medioevo Livello – parte dei videogiochi Livello di volo – nel volo, è una superficie ...

livello ( approfondimento) m sing (pl.: livelli)

(architettura) (geografia) distanza rapportata ad un piano orizzontale Monza si trova a 165 metri sul livello del mare (diritto) (economia) (agricoltura) contratto di affittanza in determinati periodi di un terreno (geologia) sedimento roccioso omogeneo per il tipo di pietre in esso contenute (topografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) luogo in cui si trova o a cui deve giungere un individuo livello spirituale (fisica) (chimica) ognuno dei valori discreti che può assumere l’energia di un sistema il livello della glicemia viene rivelato dai valori dello zucchero nel sangue (informatica) ciascuno degli scenari in cui viene suddiviso un videogioco

Voce verbale

livello

prima persona dell'indicativo presente di livellare

Sillabazione

li | vèl | lo

Pronuncia

IPA: /li'vllo/

Etimologia / Derivazione

derivazione di livellare

Citazione

Sinonimi

altitudine, altezza, quota

( geografia ) isoipsa

isoipsa ( senso figurato ) calibro, condizione, grado, importanza, levatura, piano, valore, stato, ordine

calibro, condizione, grado, importanza, levatura, piano, valore, stato, ordine ( senso figurato ) (di vita) tenore, qualità, standard

tenore, qualità, standard ( senso figurato ) ambiente, ambito, ceto, fascia, fase, gradino, strato

ambiente, ambito, ceto, fascia, fase, gradino, strato ( geologia ) strato, stratificazione

strato, stratificazione ( per estensione ) (nella tecnica mineraria) galleria

(nella tecnica mineraria) galleria ( senso figurato ) (di problema, argomento) lato, aspetto

lato, aspetto ( per estensione ) rango

rango ( agricoltura ) enfiteusi, locazione, affitto

enfiteusi, locazione, affitto contratto agrario; canone

Parole derivate

livellare

Proverbi e modi di dire