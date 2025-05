L antipasto che si ricava dallo storione nei cruciverba: la soluzione è Caviale

CAVIALE

Curiosità e Significato di "Caviale"

La parola Caviale è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caviale.

Il caviale è un pregiato alimento a base di uova di storione, pesce d'acqua dolce e salata. È apprezzato per il suo sapore raffinato e viene spesso servito come antipasto. Esistono diverse varietà, a seconda della specie di storione e delle tecniche di lavorazione utilizzate.

Pianta da cui si ricava una polvere insetticidaFrutto da cui si ricava un lattePianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeriaMimosacea dalla quale si ricava il mieleIl frutto da cui si ricava la crème de cassis

Come si scrive la soluzione: Caviale

C Como

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

