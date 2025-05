Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976 nei cruciverba: la soluzione è Saul Bellow

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976' è 'Saul Bellow'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAUL BELLOW

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha ottenuto un alloggio popolareBob Dylan ne ha vinto uno per la letteraturaLo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959Knut Nobel per la Letteratura nel 1920

Non riesci a risolvere la definizione "Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

U Udine

L Livorno

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

W Washington

