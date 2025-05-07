In salita sono prime e in discesa ultime
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SOLUZIONE: SA
In salita sono prime e in discesa ultime nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Sa
Quando la definizione "In salita sono prime e in discesa ultime" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: In salita sono prime e in discesa ultime
- Risposta: SA
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: S_
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Sa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In salita sono prime e in discesa ultime". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con salita: Una ripida salita
Con prime: Sono alle prime armi
Con discesa: Terreni in leggera discesa