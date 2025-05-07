In salita sono prime e in discesa ultime

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'In salita sono prime e in discesa ultime' è 'Sa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SA

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In salita sono prime e in discesa ultime nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Sa

Quando la definizione "In salita sono prime e in discesa ultime" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: In salita sono prime e in discesa ultime
  • Risposta: SA
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: S_
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 2 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona

La soluzione 'Sa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In salita sono prime e in discesa ultime". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con salita: Una ripida salita 

Con prime: Sono alle prime armi 

Con discesa: Terreni in leggera discesa 