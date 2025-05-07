Fuori Corso

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Fuori Corso' è 'Fc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FC

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Fuori Corso nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Fc

La definizione "Fuori Corso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fc'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fuori Corso
  • Risposta: FC
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: F_
  • Inizia con: F
  • Finisce con: C

Le 2 lettere della soluzione

F Firenze
C Como

La soluzione 'Fc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fuori Corso". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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