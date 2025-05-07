Festa solenne di carattere sacro

Home / Soluzioni Cruciverba / Festa solenne di carattere sacro

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Festa solenne di carattere sacro' è 'Cerimonia Religiosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERIMONIA RELIGIOSA

ALTRE SOLUZIONI: CERIMONIA

Perché la soluzione è Cerimonia Religiosa? Una cerimonia religiosa è un evento solenne che si svolge in contesti sacri, caratterizzato da riti e pratiche spirituali. Si tratta di un momento importante per la comunità, che si riunisce per celebrare occasioni speciali come matrimoni, battesimi o festività religiose. Durante una cerimonia religiosa, si rispettano rituali e tradizioni tramandate nel tempo, creando un senso di comunione e spiritualità tra i partecipanti. La partecipazione a queste occasioni rafforza i legami di fede e identità religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Festa solenne di carattere sacro". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Festa solenne di carattere sacro nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Cerimonia Religiosa

Per risolvere la definizione "Festa solenne di carattere sacro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Festa solenne di carattere sacro" conferma che la soluzione 'Cerimonia Religiosa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Cerimonia Religiosa

C Como E Empoli R Roma I Imola M Milano O Otranto N Napoli I Imola A Ancona R Roma E Empoli L Livorno I Imola G Genova I Imola O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Festa solenne di carattere sacro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cerimonia Religiosa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Solenne festa religiosaFesta di carattere popolareRiconosciuti in modo solenneUn responsabile della festad oro: il premio della Festa del cinema di Roma