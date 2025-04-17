Il tragitto pagato in taxi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il tragitto pagato in taxi' è 'Corsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSA

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Perché la soluzione è Corsa? La corsa è il tragitto pagato in taxi, un servizio di trasporto che permette di spostarsi da un luogo all'altro attraverso un percorso concordato. Quando si prende una corsa, si stipula un accordo con il conducente per raggiungere una destinazione specifica, pagando una tariffa calcolata in base alla distanza percorsa e al tempo impiegato. La corsa rappresenta così un mezzo comodo e rapido per muoversi nelle città o tra diverse località.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tragitto pagato in taxi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il tragitto pagato in taxi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corsa

La soluzione associata alla definizione "Il tragitto pagato in taxi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tragitto pagato in taxi" conferma che la soluzione 'Corsa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Corsa

C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tragitto pagato in taxi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corsa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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