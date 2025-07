Una gara con il traguardo nei cruciverba: la soluzione è Corsa

CORSA

Curiosità e Significato di Corsa

Approfondisci la parola di 5 lettere Corsa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Corsa? La parola corsa indica un'attività di muoversi velocemente, spesso per raggiungere un obiettivo o un traguardo. Può essere una competizione sportiva o semplicemente un modo per spostarsi rapidamente. Il termine evoca energia, dinamismo e il desiderio di arrivare prima. In breve, corsa rappresenta l'azione di correre verso qualcosa di importante o desiderato.

Come si scrive la soluzione Corsa

Stai cercando la risposta alla definizione "Una gara con il traguardo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

A Ancona

