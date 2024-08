La Soluzione ♚ Rende un po più vecchi La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : COMPLEANNO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente COMPLEANNO

Curiosità su Rende un po piu vecchi: Le pratiche delle moderne usanze di compleanno (auguri, torta, candeline, regali e canzoni) si consolidarono negli ambienti aristocratici e nella borghesia del XIX secolo. Il compleanno, detto anche meno comunemente genetliaco, è il giorno dell'anno in cui è nata una persona. Storia Il compleanno come lo conosciamo oggi, vide la luce soltanto in epoca moderna, quando nel 1802 Johann Wolfgang von Goethe volle celebrare degnamente il suo cinquantatreesimo compleanno.

