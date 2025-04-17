Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola
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SOLUZIONE: TELERIA
Come completare la definizione
- Definizione: Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola
- Risposta: TELERIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Teleria? Una teleria è un negozio specializzato nella vendita di tessuti come tovaglie e lenzuola, elementi fondamentali per la tavola e la camera da letto. In questo tipo di negozio si trovano diverse stoffe, dal cotone alla lino, adatte a varie esigenze di arredamento e uso quotidiano. La teleria offre anche servizi di taglio e cucitura, permettendo ai clienti di personalizzare gli acquisti. La varietà di tessuti e materiali disponibili rende questo negozio un punto di riferimento per chi cerca qualità e scelta.
Nei cruciverba, 'Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola' si risolve con Teleria
Quando la definizione "Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teleria'.
Schemi utili per Teleria
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: T______
- Schema finale: ___ERIA
Le 7 lettere della soluzione Teleria
La soluzione 'Teleria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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