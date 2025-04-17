Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola

Luca Bianchi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola' è 'Teleria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELERIA

Come completare la definizione

  • Definizione: Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola
  • Risposta: TELERIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perché la soluzione è Teleria? Una teleria è un negozio specializzato nella vendita di tessuti come tovaglie e lenzuola, elementi fondamentali per la tavola e la camera da letto. In questo tipo di negozio si trovano diverse stoffe, dal cotone alla lino, adatte a varie esigenze di arredamento e uso quotidiano. La teleria offre anche servizi di taglio e cucitura, permettendo ai clienti di personalizzare gli acquisti. La varietà di tessuti e materiali disponibili rende questo negozio un punto di riferimento per chi cerca qualità e scelta.

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Nei cruciverba, 'Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola' si risolve con Teleria

Quando la definizione "Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teleria'.

Schemi utili per Teleria

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: T______
  • Schema finale: ___ERIA

Le 7 lettere della soluzione Teleria

T Torino
E Empoli
L Livorno
E Empoli
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Teleria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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