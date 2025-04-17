Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola' è 'Teleria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELERIA

Come completare la definizione Definizione: Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola

Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola Risposta: TELERIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: A

Perché la soluzione è Teleria? Una teleria è un negozio specializzato nella vendita di tessuti come tovaglie e lenzuola, elementi fondamentali per la tavola e la camera da letto. In questo tipo di negozio si trovano diverse stoffe, dal cotone alla lino, adatte a varie esigenze di arredamento e uso quotidiano. La teleria offre anche servizi di taglio e cucitura, permettendo ai clienti di personalizzare gli acquisti. La varietà di tessuti e materiali disponibili rende questo negozio un punto di riferimento per chi cerca qualità e scelta.

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Nei cruciverba, 'Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola' si risolve con Teleria

Quando la definizione "Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teleria'.

Schemi utili per Teleria

Schema parole: 7

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: T______

Schema finale: ___ERIA

Le 7 lettere della soluzione Teleria

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Teleria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.