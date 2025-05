La si fruga quando si cercano degli spiccioli nei cruciverba: la soluzione è Tasca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La si fruga quando si cercano degli spiccioli' è 'Tasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASCA

Curiosità e Significato di "Tasca"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tasca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tasca? La tasca è un piccolo scomparto cucito in vestiti come pantaloni o giacche, dove si possono riporre oggetti di uso quotidiano, come chiavi, soldi o fazzoletti. Quando si fruga nella tasca, spesso si cerca qualcosa di utile o di valore, come spiccioli che possono servire in un momento di necessità. In questo modo, la tasca diventa un piccolo scrigno personale, capace di custodire i nostri piccoli tesori.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Tasca

Hai trovato la definizione "La si fruga quando si cercano degli spiccioli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T R L G I E E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELATIERE" GELATIERE

