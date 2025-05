Si pulisce rivoltandola nei cruciverba: la soluzione è Tasca

Home / Soluzioni Cruciverba / Si pulisce rivoltandola

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si pulisce rivoltandola' è 'Tasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASCA

Curiosità e Significato di "Tasca"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tasca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tasca? L'espressione si pulisce rivoltandola si riferisce al fatto che una tasca può essere pulita o svuotata semplicemente rivoltandola al contrario, permettendo di rimuovere polvere o oggetti indesiderati. Questo gioco di parole mette in evidenza la funzionalità delle tasche, spesso utili per contenere piccoli oggetti. In sostanza, l’atto di rivoltare una tasca simboleggia anche il desiderio di liberarsi del superfluo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La si fruga quando si cercano degli spiccioliÈ a toppa in molte tuteUn ripostiglio di stoffaSi pulisce con lo skimmerCi si pulisce la suola delle scarpeSi alternano alle gioie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tasca

Hai davanti la definizione "Si pulisce rivoltandola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D E T W S A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EASTWOOD" EASTWOOD

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.