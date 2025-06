Si dice quando si esclude nei cruciverba: la soluzione è Tranne

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice quando si esclude

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice quando si esclude' è 'Tranne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRANNE

Curiosità e Significato di Tranne

La parola Tranne è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tranne.

Perché la soluzione è Tranne? Tran­ne si usa per indicare un'eccezione o quando qualcosa è escluso da una regola o da un insieme. È come dire a parte o eccetto, sottolineando che un elemento non rientra nella norma generale. Serve a chiarire limiti o esclusioni in vari contesti, rendendo il discorso più preciso e completo. In breve, tran­ne aiuta a specificare cosa non è incluso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Eccetto salvoA eccezione diL universo noi canta Max PezzaliSi dice indicandoSi dice ammettendoSi dice dei propri comodi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tranne

Non riesci a risolvere la definizione "Si dice quando si esclude"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S N I E S B R A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INABISSARE" INABISSARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.