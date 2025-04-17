Un autostrada che passa poco a nord di Milano
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un autostrada che passa poco a nord di Milano' è 'Pedemontana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PEDEMONTANA
Perché la soluzione è Pedemontana? La Pedemontana è una grande arteria stradale che attraversa la pianura lombarda, passando appena a nord di Milano. Questa infrastruttura permette di collegare diverse zone della regione, facilitando il traffico e riducendo la congestione sulle strade principali. La sua importanza si manifesta nel miglioramento della mobilità e nella diminuzione dei tempi di percorrenza tra le città vicine. La Pedemontana rappresenta un elemento chiave nel sistema di collegamento tra le aree urbane e quelle più periferiche della Lombardia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un autostrada che passa poco a nord di Milano". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Un autostrada che passa poco a nord di Milano nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pedemontana
Quando la definizione "Un autostrada che passa poco a nord di Milano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un autostrada che passa poco a nord di Milano" conferma che la soluzione 'Pedemontana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Pedemontana
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un autostrada che passa poco a nord di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pedemontana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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