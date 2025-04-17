Un autostrada che passa poco a nord di Milano

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un autostrada che passa poco a nord di Milano' è 'Pedemontana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEDEMONTANA

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Perché la soluzione è Pedemontana? La Pedemontana è una grande arteria stradale che attraversa la pianura lombarda, passando appena a nord di Milano. Questa infrastruttura permette di collegare diverse zone della regione, facilitando il traffico e riducendo la congestione sulle strade principali. La sua importanza si manifesta nel miglioramento della mobilità e nella diminuzione dei tempi di percorrenza tra le città vicine. La Pedemontana rappresenta un elemento chiave nel sistema di collegamento tra le aree urbane e quelle più periferiche della Lombardia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un autostrada che passa poco a nord di Milano". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un autostrada che passa poco a nord di Milano nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pedemontana

Quando la definizione "Un autostrada che passa poco a nord di Milano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un autostrada che passa poco a nord di Milano" conferma che la soluzione 'Pedemontana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Pedemontana

P Padova E Empoli D Domodossola E Empoli M Milano O Otranto N Napoli T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un autostrada che passa poco a nord di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pedemontana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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