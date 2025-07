Si sviluppa sotto terra nei cruciverba: la soluzione è Radice

RADICE

Curiosità e Significato di Radice

Perché la soluzione è Radice? La radice è la parte della pianta che cresce sottoterra, fungendo da ancoraggio e assorbendo acqua e nutrienti dal terreno. È fondamentale per la crescita e la salute della pianta, estendendosi sotto terra per supportarla e fornirle energia. Conoscere la radice aiuta a capire come le piante si sviluppano e si nutrono, rendendo più facile prendersene cura.

Come si scrive la soluzione Radice

Se "Si sviluppa sotto terra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

