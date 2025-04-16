Una manovra degli autisti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una manovra degli autisti' è 'Retromarcia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETROMARCIA

Perché la soluzione è Retromarcia? La retromarcia è una manovra degli autisti utilizzata per muoversi all’indietro con il veicolo. È fondamentale per parcheggiare, uscire da spazi stretti o correggere la posizione durante la guida. Questa operazione richiede attenzione e una corretta valutazione degli ostacoli presenti dietro il veicolo, spesso accompagnata dall’uso degli specchietti e, in alcuni casi, dalla visuale tramite telecamere di retromarcia. La sua esecuzione sicura è essenziale per evitare incidenti o danni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una manovra degli autisti". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una manovra degli autisti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Retromarcia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una manovra degli autisti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una manovra degli autisti" conferma che la soluzione 'Retromarcia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Retromarcia

R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto M Milano A Ancona R Roma C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una manovra degli autisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Retromarcia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa procedere il veicolo nella direzione oppostaCostringe l autista a girarsiS ingrana per indietreggiareManovra subdolaL inizio della manovraLa manovra l operatoreUna manovra rischiosaL insieme dei meccanismi con cui si manovra un velivolo