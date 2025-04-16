Una manovra degli autisti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una manovra degli autisti' è 'Retromarcia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RETROMARCIA
Perché la soluzione è Retromarcia? La retromarcia è una manovra degli autisti utilizzata per muoversi all’indietro con il veicolo. È fondamentale per parcheggiare, uscire da spazi stretti o correggere la posizione durante la guida. Questa operazione richiede attenzione e una corretta valutazione degli ostacoli presenti dietro il veicolo, spesso accompagnata dall’uso degli specchietti e, in alcuni casi, dalla visuale tramite telecamere di retromarcia. La sua esecuzione sicura è essenziale per evitare incidenti o danni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una manovra degli autisti". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Una manovra degli autisti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Retromarcia
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una manovra degli autisti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una manovra degli autisti" conferma che la soluzione 'Retromarcia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Retromarcia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una manovra degli autisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Retromarcia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa procedere il veicolo nella direzione oppostaCostringe l autista a girarsiS ingrana per indietreggiareManovra subdolaL inizio della manovraLa manovra l operatoreUna manovra rischiosaL insieme dei meccanismi con cui si manovra un velivolo
R R E L B I E T I