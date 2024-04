La Soluzione ♚ Manovra subdola La definizione e la soluzione di 4 lettere: Manovra subdola. MENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Manovra subdola: Il termine MENA (Middle East and North Africa) è un acronimo di "Medio Oriente e Nordafrica", spesso usato da accademici, pianificatori militari ed economisti. Il termine si riferisce a un'ampia regione, estesa dal Marocco all'Iran, che include la maggior parte sia degli Stati mediorientali che del Maghreb. Il termine è sinonimo di Grande Medio Oriente (quest'ultimo, però, ricomprende a volte Pakistan e/o Afghanistan) La popolazione della regione MENA, secondo la sua estensione minima, è di circa 381 milioni di persone, circa il 6% della popolazione totale del mondo. Per la sua estensione massima, la popolazione è di circa 523 milioni. Nome proprio Significato e Curiosità su: Il termine MENA (Middle East and North Africa) è un acronimo di "Medio Oriente e Nordafrica", spesso usato da accademici, pianificatori militari ed economisti. Il termine si riferisce a un'ampia regione, estesa dal Marocco all'Iran, che include la maggior parte sia degli Stati mediorientali che del Maghreb. Il termine è sinonimo di Grande Medio Oriente (quest'ultimo, però, ricomprende a volte Pakistan e/o Afghanistan) La popolazione della regione MENA, secondo la sua estensione minima, è di circa 381 milioni di persone, circa il 6% della popolazione totale del mondo. Per la sua estensione massima, la popolazione è di circa 523 milioni. Mena ( approfondimento) f nome proprio di persona femminile Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Mena Altre Definizioni con mena; manovra; subdola; Straordinario sbalorditivo; La passeggiata des Anglais a Nizza; Conoscere a alla perfezione; Una brusca manovra dell autista; Un improvvisa manovra dell autista; Lo manovra l allievo pilota; Cerca altre soluzioni cruciverba

