La manovra l operatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La manovra l operatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINEPRESA

Significato/Curiosità : La manovra l operatore

La cinepresa è uno strumento essenziale nell'industria cinematografica e televisiva, utilizzata per registrare immagini in movimento. L'operatore di cinepresa è colui che manovra e controlla la cinepresa durante le riprese. Il suo ruolo è fondamentale per catturare in modo creativo e tecnico le scene, regolando l'esposizione, la messa a fuoco, l'inquadratura e la composizione visiva. L'operatore di cinepresa deve avere una conoscenza approfondita delle tecniche cinematografiche e delle apparecchiature di ripresa, nonché un occhio attento per cogliere i dettagli e l'essenza delle scene. Il suo lavoro contribuisce in modo significativo alla qualità e all'effetto emotivo delle produzioni cinematografiche e televisive.

