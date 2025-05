Colpiscono l intestino nei cruciverba: la soluzione è Coliti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpiscono l intestino' è 'Coliti'.

COLITI

Curiosità e Significato di "Coliti"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Coliti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Le coliti sono infiammazioni del colon (intestino crasso), che possono causare sintomi come dolore addominale, diarrea e sanguinamento. Possono essere di diversa origine, tra cui infezioni, malattie autoimmuni o condizioni croniche come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. La diagnosi e il trattamento adeguati sono cruciali per gestire questa patologia.

Come si scrive la soluzione: Coliti

La definizione "Colpiscono l intestino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

