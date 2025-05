Provvisori come certi contratti nei cruciverba: la soluzione è Precari

Home / Soluzioni Cruciverba / Provvisori come certi contratti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Provvisori come certi contratti' è 'Precari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRECARI

Curiosità e Significato di "Precari"

La soluzione Precari di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Precari per scoprire curiosità e dettagli utili.

Precari si riferisce a condizioni instabili o temporanee, come nel caso di contratti di lavoro non stabili o a scadenza, che possono essere revocati o modificati facilmente. La parola indica una situazione di incertezza e mancanza di sicurezza nel tempo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si paga disdicendo certi contratti in anticipoSono in mano in certi tipi di contrattiDecifrati come certi contrattiModesti come certi compensiPuò essere varia in certi spettacoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Precari

Se "Provvisori come certi contratti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I A O M P N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAMPONI" TAMPONI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.