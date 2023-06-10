Si paga disdicendo certi contratti in anticipo

SOLUZIONE: PENALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si paga disdicendo certi contratti in anticipo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si paga disdicendo certi contratti in anticipo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Penale? Quando si decide di recedere da un accordo prima del termine previsto, si incorre in una penalità. Questa somma viene richiesta come forma di tutela e risarcimento per la parte che ha subito il danno. La penale rappresenta quindi una penale da pagare in caso di risoluzione anticipata di un contratto. È una clausola comune nei contratti per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

La definizione "Si paga disdicendo certi contratti in anticipo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si paga disdicendo certi contratti in anticipo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Penale:

P Padova E Empoli N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si paga disdicendo certi contratti in anticipo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

