La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Frase da scontenti' è 'Lamentela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAMENTELA

Perché la soluzione è Lamentela? Una lamentela è un'espressione di insoddisfazione o disappunto rivolta a qualcuno o qualcosa. Si manifesta attraverso parole che denunciano un disagio o un problema, spesso per ottenere attenzione o cambiamento. Le persone lamentano quando non sono felici delle circostanze o di un risultato, manifestando il loro malcontento. È un modo di comunicare un disagio che può essere continuo o momentaneo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frase da scontenti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frase da scontenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Frase da scontenti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Lamentela

Se la definizione "Frase da scontenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frase da scontenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Lamentela:

L Livorno A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frase da scontenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

