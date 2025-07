La esprime chi si sente infastidito nei cruciverba: la soluzione è Lamentela

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La esprime chi si sente infastidito' è 'Lamentela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMENTELA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Lamentela: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lamentela? La parola lamentela indica il gesto o il modo di esprimere fastidio, insoddisfazione o dolore, spesso in modo ripetitivo. È ciò che fa chi si sente infastidito, manifestando il proprio malcontento attraverso parole o atteggiamenti. In sostanza, rappresenta un modo di comunicare il disagio, anche se a volte può risultare eccessivo o noioso per chi ascolta. La lamentela, quindi, è il modo di esprimere insoddisfazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo ha colorito chi si esprime con vivacitàSi sente a pancia vuotaSi sente se è accesaLo fa chi si esprime con parole pungentiSi sente la pop e la international

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

