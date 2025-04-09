Bastone in mano al poliziotto

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Bastone in mano al poliziotto' è 'Sfollagente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFOLLAGENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bastone in mano al poliziotto" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bastone in mano al poliziotto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sfollagente? Lo strumento che un agente utilizza per mantenere l'ordine e garantire la sicurezza pubblica è spesso un bastone di supporto. Questo oggetto, chiamato sfollagente, aiuta a controllare le situazioni di tensione e a proteggere sia gli agenti che i cittadini. È un'arma non letale che permette di intervenire con fermezza senza causare danni gravi. L'uso di questo attrezzo è regolamentato per assicurare correttezza e rispetto delle norme.

Quando la definizione "Bastone in mano al poliziotto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bastone in mano al poliziotto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Sfollagente:

S Savona F Firenze O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona G Genova E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bastone in mano al poliziotto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

