La definizione e la soluzione di: La mezzaluna in mano al mietitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : FALCE

Significato/Curiosita : La mezzaluna in mano al mietitore

Per la sua forma è stata definita la mezzaluna fertile. nella "mezzaluna" il centro originario della coltura è stato fissato da studiosi diversi in punti... La falce e martello () è un simbolo politico del movimento operaio. Nella simbologia socialista la falce rappresenta i contadini e il martello gli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La mezzaluna in mano al mietitore : mezzaluna; mano; mietitore; Panino a forma di mezzaluna ; mezzaluna dolce parente del kifli ungherese fra; Le brioche a forma di mezzaluna ; Le brioche a mezzaluna ; Ridotta in pezzetti con la mezzaluna ; Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle; La mano che apre l acqua fredda; In mano al pescatore; È a portata di mano ; Una sega a mano ; L emblema del mietitore ; Lo forma il mietitore ; Verbo del mietitore ; Li formava il mietitore ; Come il mietitore in un romanzo di Terry Pratchett;

