Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca' è 'Rondanini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RONDANINI

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Perché la soluzione è Rondanini? Il nome Rondanini richiama una famosa scultura di Michelangelo, una Pietà incompiuta che trasmette profonda emozione e sofferenza attraverso le sue forme. Questa opera, custodita a Milano, rappresenta un momento di intimo dolore e di pietà, catturando l’essenza della compassione umana. La scultura si distingue per la sua superficie grezza e per le linee espressive che trasmettono un senso di vulnerabilità e di umana fragilità. La presenza di questa Pietà rende ancora più significativa la memoria dell’artista e della sua arte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rondanini

Quando la definizione "Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca" conferma che la soluzione 'Rondanini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rondanini

R Roma O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricorda una celebre Pietà michelangiolesca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rondanini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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