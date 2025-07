Ricorda un celebre museo parigino nei cruciverba: la soluzione è Orsay

ORSAY

Curiosità e Significato di Orsay

Perché la soluzione è Orsay? Il Museo d'Orsay a Parigi è uno dei più famosi al mondo, ospitando capolavori impressionisti e post-impressionisti. Situato in una ex stazione ferroviaria, il nome deriva proprio dal quartiere in cui si trova, Orsay, un'area storica e artistica della capitale francese. Ricorda un celebre museo parigino? La soluzione è ORSAY.

Come si scrive la soluzione Orsay

O Otranto

R Roma

S Savona

A Ancona

Y Yacht

