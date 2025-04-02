Fa oscillare i tifosi nei cruciverba: la soluzione è Ola

Anna Spiotta | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Fa oscillare i tifosi' è 'Ola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLA

Curiosità e Significato di Ola

La parola Ola è una soluzione di 3 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa oscillare i tifosi allo stadioFa alzare i tifosi allo stadioFa alzare e sedere i tifosiFa prima alzare e poi sedere i tifosiFa alzare i tifosi

Come si scrive la soluzione Ola

Hai trovato la definizione "Fa oscillare i tifosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 3 lettere della soluzione Ola:
O Otranto
L Livorno
A Ancona

