Fa prima alzare e poi sedere i tifosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa prima alzare e poi sedere i tifosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLA

Significato/Curiosità : Fa prima alzare e poi sedere i tifosi

L'"ola" è una tradizione sportiva in cui i tifosi presenti in uno stadio o in un'arena si alzano in sequenza e alzano le braccia, creando un'onda visiva che si sposta attraverso lo stadio. Questo gesto sincronizzato è accompagnato da cori e applausi, e spesso viene eseguito durante le partite per mostrare il sostegno e l'entusiasmo del pubblico. L'ola è un modo per coinvolgere i tifosi e creare un'atmosfera festosa durante gli eventi sportivi. È diventata una tradizione diffusa in tutto il mondo, con tifosi di diverse nazionalità che partecipano all'entusiasmante ondata di energia che attraversa gli spalti.

