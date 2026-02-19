Il Nolde pittore tedesco del 900

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Nolde pittore tedesco del 900' è 'Emil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMIL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Nolde pittore tedesco del 900" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Nolde pittore tedesco del 900". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Emil? Emil Nolde è stato uno dei protagonisti dell'espressionismo tedesco nel XX secolo, distinguendosi per la sua capacità di catturare emozioni intense attraverso l'uso di colori vivaci e pennellate energiche. Nato alla fine del XIX secolo, ha dedicato gran parte della sua vita alla pittura, producendo opere che riflettevano la spiritualità e la natura selvaggia. La sua arte si caratterizza per un forte senso di spiritualità e per un stile che unisce realismo e astrattismo. La sua influenza si è fatta sentire nel panorama artistico europeo dell'epoca.

La definizione "Il Nolde pittore tedesco del 900" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Nolde pittore tedesco del 900" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Emil:

E Empoli M Milano I Imola L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Nolde pittore tedesco del 900" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

