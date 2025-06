Il celebre pittore delle danzatrici in tutù nei cruciverba: la soluzione è Degas

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il celebre pittore delle danzatrici in tutù' è 'Degas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEGAS

Curiosità e Significato di "Degas"

Vuoi sapere di più su Degas? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Degas.

Perché la soluzione è Degas? Il celebre pittore delle danzatrici in tutù è Edgar Degas, un artista francese noto per le sue straordinarie opere che ritraggono ballerine e scene di danza. Degas ha saputo catturare la grazia e il movimento delle danzatrici con uno stile unico, utilizzando colori vivaci e composizioni innovative. Le sue opere non solo celebrano l'arte della danza, ma offrono anche uno sguardo profondo sulla vita e sull'emozione umana.

Come si scrive la soluzione Degas

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il celebre pittore delle danzatrici in tutù", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

G Genova

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A T R T A N C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCARTATA" INCARTATA

