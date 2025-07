Fissare accordandosi nei cruciverba: la soluzione è Stabilire

Home / Soluzioni Cruciverba / Fissare accordandosi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fissare accordandosi' è 'Stabilire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STABILIRE

Curiosità e Significato... La parola Stabilire è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stabilire.

Perché la soluzione è Stabilire? Stabilire significa fissare o definire qualcosa con chiarezza e decisione, come un accordo, una regola o un obiettivo. È il gesto di mettere nero su bianco un'intesa condivisa, creando basi solide per un progetto o una relazione. In sostanza, si tratta di rendere ufficiale e duraturo ciò che prima era solo un'idea o un'intenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I disegnatori le adoperano per fissareFissare per sé in anticipoMetterli significa fissare limiti invalicabiliSi usano per fissare insieme i fogliFissare qualcuno o qualcosa in inglese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Fissare accordandosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

R Roma

E Empoli

I N A E R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAARIEN" SAARIEN

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.