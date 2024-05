La Soluzione ♚ Si usano per fissare insieme i fogli La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FERMAGLI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FERMAGLI

Significato della soluzione per: Si usano per fissare insieme i fogli Il fermaglio (a volte chiamato anche con il suo equivalente inglese clip) è un oggetto che serve a mantenere i capelli in una determinata acconciatura, tramite un sistema di apertura e chiusura "a pinza".

